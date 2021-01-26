Адвокатська спільнота збирається 27 січня на акцію у Верховний суд

У середу, 27 січня, представники адвокатської спільноти збираються до Верховного суду аби підтримати позицію ЄСПЛ, котрий виніс рішення щодо порушення міжнародних зобов’язань України при розслідуванні справи "Золотого Мандарину". Початок розгляду о 10:00.

Про це повідомила президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош на сторінці у Facebook.

За її словами, в рамках цієї справи з семи фігурантів п’ять є адвокатами, виконання професійних обов’язків якими прирівняно до злочину.

"Європейський суд з прав людини вже оцінив абсурдність цих звинувачень і, відмовився знімати імунітет з Георгія Логвинського, ухваливши унікальне та прецедентне рішення. Тепер слово за Верховним судом, який за участі найавторитетніших представників професії розгляне цю справу 27 січня о 10-й годині", - повідомила Зоя Ярош.

Водночас на думку самого Георгія Логвинського, влада ігнорує заклики професійної спільноти припинити нехтування її незалежністю.

"ЄСПЛ дав свою оцінку у цій справі - держава ганебно програла. І ось тепер у неї є шанс усвідомити допущені помилки і виправити ситуацію. Це має зробити Верховний суд", - переконаний Георгій Логвинський.

Як відомо, на процесі виступатимуть Ярослав Зейкан, Валерія Лутковська, Олександр Лисак, Денис Пономаренко, Євген Солодко, Анатолій Яровий, Денис Шкаровський, Кирило Казак, Олександр Мірошник.

"Будуть присутніми також багато інших колег, чиї зусилля вже призвели до перемоги у ЄСПЛ. Ми закликаємо всіх підтримати наших колег в боротьбі за право на справедливий суд та повагу до адвокатів. Сила права вища за право сили!" - заявив Логвинський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав протиправними дії Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у справі "Золотого мандарина".

Так звана справа "Золотого мандарина" полягає в тому, що компанія у 2000-х передала "Київенерго" на зберігання мазут, але та відмовилася його повернути. В результаті "Золотий мандарин" дійшов до ЄСПЛ і отримав рішення про компенсацію, а Мін'юст у 2015 році підписав документ про врегулювання спору. ЄСПЛ затвердив цей документ і зняв необхідність виплати додаткової компенсації, зобов'язавши Україну виконати тільки рішення судів про повернення вартості мазуту.

Україна виплатила компенсацію з держбюджету, але у 2017 році Мін'юст подав позов до "Київенерго" про повернення цих коштів. У НАБУ підозрюють, що чиновники Мін'юсту могли зловживати службовим становищем в інтересах "Золотого мандарина".