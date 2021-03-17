Адвокатів можуть звільнити від подання декларації: комітет Ради підтримав закон

Таку рекомендацію надав комітет з питань антикорупційної політики.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому з техніко-юридичного доопрацюванням", - сказано в повідомленні.

У пояснювальній записці наголошується, що діяльність адвокатури не пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і державні органи не можуть втручатися у її роботу.

До другого читання до законопроекту подали 16 поправок. Народні депутати врахували повністю три правки, частково - 11 і дві - відхилили.

"Підтримано правки, які відповідають загальній концепції документа: особи, які оцінюють державних службовців або осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинні подавати декларації. При цьому особи, які оцінюють приватних суб'єктів для приватного сектора, не є суб'єктами декларування", - вказано в повідомленні.