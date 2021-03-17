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Адвокатів можуть звільнити від подання декларації: комітет Ради підтримав закон

Автор: Юлія Струк

В Україні адвокатів можуть звільнити від подання декларації. Верховній раді рекомендують схвалити в другому читанні законопроект №3602.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Таку рекомендацію надав комітет з питань антикорупційної політики.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні і в цілому з техніко-юридичного доопрацюванням", - сказано в повідомленні.

У пояснювальній записці наголошується, що діяльність адвокатури не пов'язана з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і державні органи не можуть втручатися у її роботу.

До другого читання до законопроекту подали 16 поправок. Народні депутати врахували повністю три правки, частково - 11 і дві - відхилили.

"Підтримано правки, які відповідають загальній концепції документа: особи, які оцінюють державних службовців або осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повинні подавати декларації. При цьому особи, які оцінюють приватних суб'єктів для приватного сектора, не є суб'єктами декларування", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня Верховна рада прийняла цей законопроект за основу.

Як писало РБК-Україна, раніше ВР зробила крок до перезапуску судової реформи. Народні депутати підтримали за основу в першому читанні відповідний законопроект №3711-д.

У законі прописаний порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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