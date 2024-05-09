Адвокаты Коломойского назвали новые обвинения безосновательными

Адвокаты олигарха Игоря Коломойского, подозреваемого в организации заказного убийства, выступили против применения меры пресечения в виде содержания под стражей и называют дело абсурдным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвокатов Коломойского.

В заявлении адвокатов говорится, что сторона защиты возражает против ходатайства об избрании меры пресечения.

Адвокаты напомнили, что уголовные производства по причастности Коломойского И.В. к покушению на убийство Карпенко С.Р. уже неоднократно были закрыты как следователями, прокурорами, так и судом, как в связи с установлением отсутствия в действиях состава уголовного преступления, так и в связи с отсутствием происшествия уголовного преступления.

"Постановление прокурора от 22.12.2005, которым отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Коломойского И.В. от 14.09.2005 года, на которое ссылается сторона обвинения, является юридически ничтожным, поскольку постановление от 14.09.2005 года изменена постановлением Бабушкинского районного суда города Днепропетровска от 09.11.2005. неупраздненное постановление органа дознания, следователя, прокурора о закрытии дела по тому же обвинению", - говорится в заявлении.

Адвокаты подчеркивают, что в ходатайстве об избрании меры пресечения не обосновано наличие в данном случае обоснованного подозрения. Отмечается, что в данном случае в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей должным образом не доказано ни наличия обоснованного подозрения, ни одного из рисков, предусмотренных статьей 177 УПК Украины.

Они также подчеркивают, что согласно ч.2 ст.9 УПК Украины прокурор, руководитель органа досудебного расследования, следователь обязаны исследовать обстоятельства уголовного производства, выявить как разоблачающие обстоятельства, так и оправдывающие подозреваемого, обвиняемого, а также обстоятельства, смягчающие или отягчающие его наказание, дать им надлежащую правовую оценку.

"Считаем, что сторона обвинения в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не придерживалась определенных в УПК Украины принципов законности и обоснованности, а также должным образом не обосновала ни обоснованности подозрения, ни определенных в ст.177 УПК Украины рисков", - говорят адвокаты.

Вместе с тем, ни в ходатайстве об избрании меры пресечения, ни в приложенных к нему томах не содержится ни одного доказательства, подтверждающего наличие в действиях подозреваемого каких-либо признаков инкриминируемого уголовного правонарушения", - говорится в заявлении адвокатов.

В частности, в материалах ходатайства отсутствует ни одно доказательство, подтверждающее предоставление подозреваемым каких-либо указаний, поручений, составляющих объективную сторону соответствующего уголовного правонарушения, а именно предоставление указания организовать совершение указанного особо тяжкого преступления.

"В соответствии с ч.5 ст.95 УПК Украины следует отметить, что лицо дает показания по фактам, которые он воспринимал лично, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. В то же время, ни один из свидетелей лично не находился во время и в месте, где происходило, по мнению стороны обвинения, предоставление Коломойским И.В. указания на совершение преступления. Их суждения об обстоятельствах дела основываются исключительно на их субъективных предположениях", - обратили внимание адвокаты бизнесмена.

По словам адвокатов, показания свидетелей, ранее судимых, основаны сугубо на их субъективных мнениях об отношениях между другими лицами.

"Приведенное свидетельствует об отсутствии в действиях Коломойского И.В. состава уголовных правонарушений, в совершении которых ему сообщено о подозрении, а следовательно и о полной необоснованности самого подозрения. Следовательно, открытие относительно тех же якобы деяний новых уголовных производств является незаконной уже по меньшей мере третьей попыткой органов досудебного расследования в рамках уголовных производств исследовать одни и те же правоотношения", - подчеркивают юристы.

В своем возражении адвокаты также обращают внимание на то, что инкриминируемые Коломойскому действия по якобы подстрекательству к преступлению были якобы совершены в период с 03 по 07 июля 2003 года. Следовательно, срок привлечения к уголовной ответственности за уголовное правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 УК Украины всплыл еще 08.07.2018 года - то есть почти 6 лет спустя.

"Отмечаем, что по состоянию на дату рассмотрения данного ходатайства об избрании меры пресечения gодозреваемый содержится под стражей в Отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины, который находится по адресу: г. Киев, переулок Аскольдов, д. 3А, в настоящее время утверждаемые прокурором риски в любом случае нивелируются этими обстоятельствами", - говорится в заявлении адвокатов.

Кроме того, состояние здоровья Коломойского не совместимо с пребыванием под стражей и требует оказания постоянной специализированной медицинской помощи, напомнили адвокаты.

Почему Коломойский под стражей

Напомним, с сентября 2023 года олигарх Игорь Коломойский находится в СИЗО. Он является фигурантом нескольких уголовных дел.

Следствие установило, что в течение 2013-2020 годов он легализовал более полумиллиарда гривен, использовав для этого инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Также Коломойскому объявили подозрение в незаконном завладении 5,8 млрд. гривен, к которому были причастны сотрудники "ПрибатБанка", основателем и акционером которого он тогда был.

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