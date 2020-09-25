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Адвокатку Колеснікової випустили з мінського СІЗО

Автор: Дмитро Левицький

Адвоката білоруської опозиціонерки Марії Колеснікової Людмилу Казак звільнили зі слідчого ізолятора на Окрестіна у Мінську. Сьогодні відбувся суд у справі щодо Казак.

Про це повідомляють видання TUT.by та Belsat.

Суд визнав Казак винною в нібито участі в несанкціонованих масових заходах, а також у нібито непокорі вимогам співробітників міліції.

Суддя Олександр Руденко присудив їй штраф у розмірі 675 білоруських рублів.

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Зараз вона перебуває на волі.

Нагадаємо, вчора колега Казак повідомив про її зникнення. У адвокатки було заплановане судове засідання, але вона на нього не з'явилася. Чоловік Казак планував звернутися у міліцію з заявою про її зникнення.

Пізніше речниця міліції Мінська заявила про затримання Казак за нібито адміністративні правопорушення.

Додамо, на початку вересня білоруська міліція затримала адвоката та члена координаційної ради Максима Знака.

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