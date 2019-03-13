Адвокат заявив про відвід судді по справі Пасішника

Колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" обвинувачують у незаконному впливі на міністра економічного розвитку

Во вторник, 12 марта, в Соломенском районном суде города Киева не состоялось судебное рассмотрение обвинительного акта по обвинению бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Пасишника в незаконном влиянии на министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичусау. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Рассмотрение обвинительного акта не состоялось из-за неявки свидетелей обвинения, которая судом признана уважительной. Кроме того в судебном заседании стороной защиты заявлено ходатайство об освобождении Андрея Пасишника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

"Действующим уголовным законом предусмотрено закрытие уголовного производства на основании ст. 49 УК Украины, если со дня совершения лицом преступления до вступления приговора в законную силу истекли определенные сроки давности и оно не уклонялось от следствия или суда", - говорится в сообщении.

САП сообщает, что из-за отказа судьи немедленно рассмотреть указанное ходатайство, стороной защиты заявлено ей об отводе.

"В соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины заявление об отводе будет рассмотрено другим судьей этого же суда", - добавили в пресс-службе.

Напомним, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурором САП 9 марта 2016 года выдвинули Пасишнику подозрение в незаконном влиянии на Абромавичуса.