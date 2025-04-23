Адвокат о деле Прокопива: ввоз в Украину топлива и техники назвали "схемой"

"20 лет адвокатской практики - и впервые вижу такое пренебрежительное отношение к закону. Сегодня представлял в суде своего коллегу - депутата Киевсовета и заместителя городского головы Владимира Прокопива. Следственный судья даже не попытался разобраться - просто удовлетворил ходатайство прокурора о круглосуточном домашнем аресте. Это не правосудие. Это - политический сценарий с Банковой. Цель - дискредитация оппозиции", - заявил Домагальский.

Юрист считает обвинение Прокопива абсурдным.

"Нарушение документооборота" в первые дни полномасштабного вторжения, когда Киев был на грани гуманитарной катастрофы. В том числе благодаря Прокопиву тогда в город завезли сотни тонн помощи, горючего, техники. Теперь это называют "схемой" - потому что использовалась официальная государственная система "Шлях", которая действовала по всей стране", - пояснил Домагальский.

Он подчеркнул, что это - нарушение демократических принципов и права на справедливый суд.

"Это не о справедливости. Это - о политическом запугивании. О попытке устранить оппозицию в Киевсовете. О подобных политических преследованиях не раз заявлял и Киевский городской голова Виталий Кличко", - напомнил Домагальский.

Ранее сообщалось, что для вручения Прокопиву подозрения правоохранители в шесть часов утра выломали дверь в гостинице, где он находился, и ворвались туда в шлемах и бронеплитах, с оружием, как будто только что приехали с передовой.

Также сообщалось, что 22 апреля Голосеевский суд города Киева вынес решение о взятии Прокопива под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.