Адвокат досі не знає причини етапування Балуха в РФ

Про переведення Балуха адвокатам не повідомили

Адвокат политзаключенного Владимира Балуха до сих пор не знает причины этапирования украинца на территорию Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Крымской правозащитной группы в Facebook.

Как отмечается, адвокат сообщил правозащитникам, что не получал информации о намерении перевода подзащитного в Россию, а место отбывания наказания политзаключенного было четко определено ранее - это колония №2 г. Керчь.

"Причины такого перевода защитникам Балуха до сих пор неизвестны. В керченской колонии Балух получил положительную характеристику, которая была объявлена на последнем судебном заседании по рассмотрению ходатайства об условно-досрочном освобождении украинца", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что этап Балуха может занять от 2-х недель до одного месяца.

Правозащитники отмечают, что подобные действия властей РФ по отношению к Балуху нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации. В частности, в соответствии со статьей 73 УИК РФ, осужденные к лишению свободы, кроме указанных в части четвертой настоящей статьи, отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах территории суб'екта РФ, в котором они проживали или были осуждены.

Этапирование Балуха в РФ также нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что адвокат Балуха проинформирован о его направлении к месту отбывания наказания.

РБК-Украина писало, что заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявил, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар. Правозащитники убеждены, что Балух может пострадать в РФ за свою проукраинскую позицию.