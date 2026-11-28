В интервью для подкаста MD Meets Кушнер похвалил Путина за якобы проявленную "сдержанность" из-за неприменения ядерного оружия и назвал российского переговорщика Кирилла Дмитриева "невероятным другом".

Он также назвал Путина "гроссмейстером политики", а войну России против Украины представил как опосредованное противостояние Москвы и Европы.

Глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Александр Мережко заявил, что такая позиция представляет опасность не только для Украины, но и для национальных интересов США.

"Я давно утверждаю, что Уиткоффа и Кушнера нужно заменить. Они смотрят на Украину даже не как бизнесмены, стремящиеся к соглашениям с Россией, а глазами самого Путина", - подчеркнул он.

Народная депутат Галина Янченко, в свою очередь, назвала заявления Кушнера искажением реальности, которое отрицает субъектность Украины, и отметила, что в интервью он фактически выступил в качестве защитника России.

Интервью также вызвало гнев среди самых ярых поклонников Украины в Европе.

Немецкий депутат Родерих Кизеветтер заявил, что Вашингтон не действует как честный посредник, а оказывает одностороннее давление на Украину.

Еще резче высказалась председатель комитета Европарламента по вопросам безопасности и обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Она назвала утверждение Кушнера об опосредованной войне "чистой кремлевской пропагандой".

По ее словам, после таких заявлений Кушнера вряд ли можно серьезно воспринимать как нейтрального посредника, а Белый дом, похоже, больше "сидел на коленях у Путина", чем работал над достижением справедливого мира.

Белый дом не ответил на запросы Politico по поводу критики Кушнера и администрации Трампа.