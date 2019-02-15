Адвокат розповів, коли в РФ розглянуть апеляції ще вісьмох українських моряків

Суд в РФ відбудеться 18 і 20 лютого

На следующей неделе Московский городской суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты еще восьмерых украинских моряков, которых РФ незаконно задержала возле Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Николая Полозова.

Полозов отметил, что 18 февраля суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты моряков Виктора Беспальченко, Владислава Костышина, Владимира Лисового и Владимира Варимеза. Начало судебного заседания в 11:00.

Адвокат отметил, что 20 февраля будет рассмотрение апелляционных жалоб моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко, Василия Сороки и Олега Мельничук. Начало судебного заседания также в 11:00.

Напомним, 13 февраля суд в Москве признал законным продление срока ареста 16 из 24 украинских моряков, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

Сообщается, что суд оставил по стражей Дениса Гриценко, Андрея Драча, Михаила Власюка, Вячеслава Зинченко, Богдана Небылицына, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Сергей Чулиба. Рассмотрение жалоб защиты прошло в закрытом судебном заседании.

Ранее Мосгорсуд также оставил под арестом еще восьмерых моряков: Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко, Андрея Шевченко, Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско и Сергея Цыбизова.

Напомним, дипломаты Европейского союза согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами России украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе. Также в Сенате США подготовили проект санкций против России.

До этого стало известно, что Европейский союз и США работают над новыми санкциями в отношении России в ответ на захват украинских моряков.