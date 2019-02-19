Адвокат розповів про психологічний тиск на українських моряків в РФ

Моряка Оприска намагалися схилити до свідчень проти інших військовополонених

Захваченного РФ украинского моряка Андрея Опрыско в СИЗО "Лефортово" пытались склонить к даче показаний против других украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Николая Полозова.

Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где "предположительно оперативный сотрудник ФСБ" в отсутствие адвоката задавал ему вопросы относительно условий содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела.

"Опрыско было предложено дать показания на других военнопленных. Он категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца", - сообщил адвокат.

Полозов отметил, что ранее к Опрыско также приходили неизвестные с разговорами и вопросами.

"По согласованию с адвокатом Андрей Опрыско подал заявление, что не желает иметь никаких бесед ни с кем без присутствия адвоката или консула. Случай не единичный, психологическое давление на военнопленных, в нарушение положений третьей Женевской конвенции "Об обращении с военнопленными" осуществляется как непосредственно силами оперативников ФСБ, так и посредством так называемой "внутрикамерной разработки", когда сокамерник военнопленного заведомо действует в интересах спецслужбы", - заявляет Полозов.

Напомним, Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дополнительное заявление по делу захваченных российскими спецслужбами украинских моряков.