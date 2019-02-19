Адвокат розповів про психологічний тиск на українських моряків в РФ

Моряка Оприска намагалися схилити до свідчень проти інших військовополонених
Захваченного РФ украинского моряка Андрея Опрыско в СИЗО "Лефортово" пытались склонить к даче показаний против других украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook адвоката Николая Полозова.
Опрыско вызывали в следственный кабинет СИЗО, где "предположительно оперативный сотрудник ФСБ" в отсутствие адвоката задавал ему вопросы относительно условий содержания, состояния здоровья и обстоятельств дела.
"Опрыско было предложено дать показания на других военнопленных. Он категорически отказался отвечать на вопросы незнакомца", - сообщил адвокат.
Полозов отметил, что ранее к Опрыско также приходили неизвестные с разговорами и вопросами.
Напомним, Министерство юстиции Украины направило в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дополнительное заявление по делу захваченных российскими спецслужбами украинских моряков.