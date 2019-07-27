Адвокат Порошенка прокоментував схему Ситника-Горбатюка

Державне бюро розслідувань (ДБР) зайняло достойне місце у представленій Артемом Ситником і Сергієм Горбатюком схемі. Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає РБК-Україна з посиланням на його блог.

"Немає сумнівів, що працівники ДБР та інші фігуранти відео протягом наступних днів і місяців скажуть багато правильних слів про презумпцію невинуватості, допустимість доказів, а також необхідність суворого дотримання процесуальних норм", - написав він.

Також адвокат вважає, що опубліковані Артемом Ситником і Сергієм Горбатюком матеріали куди більше заслуговують на довіру, ніж "голослівна маячня" Андрія Портнова, що її так подобається розслідувати "дбрівцям".