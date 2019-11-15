Адвокат Порошенка закликав Рябошапку не анонсувати публічно підозр

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань закликав генпрокурора Руслана Рябошапку поважати Конституцію і не анонсувати публічно підозр. Про це він повідомив у своєму блозі.

"Відповідно до статті 105 Конституції України, звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно. Натяки про справи, де Петро Порошенко "може мати інший статус, не свідка" – є посяганням на честь і гідність п'ятого президента України, а отже – порушенням Конституції", - заявив адвокат.

Адвокат Порошенка нагадав також, що зовсім недавно генеральний прокурор публічно обіцяв "не анонсувати підозр" і мав би дотримуватися слова.

Головань прокоментував заяву генпрокурора про начебто "запланований на п'ятницю допит Порошенка у справі про Іловайську трагедію".

"Повідомляю, що Петро Порошенко жодних викликів на допит не отримував. Крім того, на 15 листопада 2019 року заплановані пленарні засідання Верховної ради України. Також інформую, що Петро Порошенко готовий надати власноручні показання, про що працівників прокуратури повідомлено", - сказав юрист.