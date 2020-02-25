Генпрокуратура завела справу проти Кузьміна та Шуфрича, - адвокат Порошенка

Офіс Генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо групи народних депутатів ОПЗЖ, зокрема, Р.Кузьміна, М.Скорика, Ю.Загороднього, Н.Шуфрича та інших, за неправдиве повідомлення про злочин. Про це повідомив адвокат Петра Порошенка Ігор Головань, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Європейської солідарності".

"17 грудня минулого року група народних депутатів із фракції «Опозиційна платформа – За життя» подали до НАБУ депутатське звернення про можливе, на їхню думку, пограбування України на 100 мільярдів доларів США колишнім президентом США Бараком Обамою та президентом України Петром Порошенком, а також захоплення влади в України екс-адміністрацією президента США та, як зазначено у заяві, її агентурною мережею на чолі з Порошенком", - зазначив Ігор Головань.

Адвокат наголосив, що жодних фактів ця заява не містить, а її автори таким чином мали на меті ввести в оману детективів НАБУ.

"Це – безпідставне та неправдиве звинувачення у вчиненні правопорушень, які є не підтвердженими, а саме гіпотетичне припущення здійснене опонентом демократичної партії США, ймовірно, в рамках внутрішньополітичної передвиборчої боротьби за посаду президента США", - зазначив Головань.

На переконання адвоката, ця заява повинна оцінюватись як подання завідомо неправдивого повідомлення про злочин. Адвокат наголошує, що подібні юридичні фейки мають отримати відповідну правову оцінку.

Як писало РБК-Україна, Ігор Головань подав позов на тимчасово виконуючу обов’язки голови Державного бюро розслідування Ірину Венедиктову з метою спростування недостовірної інформації щодо неявки Петра Порошенка на допити в ДБР у якості свідка.