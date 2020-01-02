Адвокат Порошенко про ДБР: вони не знають, що робити з повістками

Фото: Ігор Головань (прес-служба)

Правозахисник повинен вручити працівникам бюро повістки до суду

Суд доручив адвокату п'ятого президента України Петра Порошенка Ігорю Голованю вручити чотирьом слідчим Державного бюро розслідувань повістки до суду. Про це правозахисник розповів журналістам під час пресконференції біля будівлі ДБР, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Гадаю, у ДБР просто не знають, що робити з повістками до суду. Про діяльність Держбюро розслідувань ми дізнаємося з чуток, telegram-каналів. А по закону, згідно з цивільно-процесуальним законодавством, повістки мають вручатися. Я спробую показати слідчим ДБР що таке повістка, що з нею треба робити. Щоб особа, яку викликають до суду розуміла, куди і коли вона має з'явитися", - зазначив правозахисник.

Адвокат додав, що в ситуації, коли йому не вдасться вручити слідчим Держбюро розслідувань повістки до суду, він буде наполягати на примусовому їх приводі на судове засідання.

"У супровідному листі ми пишемо, що якщо мені з тих чи інших причин не вдасться вручити слідчим ДБР повістки до суду, то ми будемо подавати клопотання про примусовий привід свідків до суду", - сказав Головань.

Правозахисник також повідомив, що у п’ятницю, 3 січня, він спробує повторну спробу вручити повістки слідчим ДБР.

Крім того, за його словами, колишній директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у порушення закону організував діяльність Бюро у такий спосіб, щоб справи розглядались у Печерському суді, тоді як фактично офіс ДБР знаходиться у Шевченківському районі столиці.

"Щойно я намагався передати виклик до Печерського суду міста Києва, де ми хотіли їх допитати з приводу того, яким чином закрита інформація про кримінальні провадження ДБР розголошується і потрапляє до різних сумнівних персонажів і в різні сумнівні телеграм-канали“, – пояснив Ігор Головань.

За його словами, у ДБР повідомили, що троє слідчих перебувають у відпустках, а четвертий не може прийняти виклик через службову завантаженість.

“Суд викликав у цій справі на допит в якості свідків чотирьох слідчих ДБР Роженко, Гудченко, Осетрова, Сергєєва. Ці слідчі двічі не з’явилися на судове засідання, суд не було повідомлено про причини неявки. Допит слідчих в якості свідків дуже важливий у розгляді справи, оскільки необхідно з’ясувати – хто, яким чином робив зливи інформації по кримінальним провадженням, що розслідуються ДБР, зокрема у “справі моряків", – резюмував Головань.