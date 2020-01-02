ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Адвокат Порошенко о ГБР: они не знают, что делать с повестками

Новости » Политика     02.01.2020 - 13:16
Адвокат Порошенко о ГБР: они не знают, что делать с повестками
Фото: Игорь Головань (пресс-служба)

Правозащитник должен вручить работникам бюро повестки в суд

Суд поручил адвокату пятого президента Украины Петра Порошенко Игорю Голованю вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки в суд. Об этом правозащитник рассказал журналистам во время пресс-конференции у здания ГБР, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Думаю, в ГБР просто не знают, что делать с повестками в суд. О деятельности Госбюро мы узнаем по слухам, из telegram-каналов. А по закону, согласно гражданско-процессуальному законодательству, повестки должны вручаться. Я попробую показать следователям ГБР, что такое повестка, что с ней надо делать. Чтобы лицо, которое вызывают в суд понимало, куда и когда оно должно появиться", - отметил правозащитник.

Адвокат добавил, что в ситуации, когда ему не удастся вручить следователем Госбюро повестки в суд, он будет настаивать на принудительном их приводе.

"В сопроводительном письме мы пишем, что если мне по тем или иным причинам не удастся вручить следователем ГБР повестки в суд, то мы будем ходатайствовать о принудительном приводе свидетелей в суд", - сказал Головань.

Правозащитник также сообщил, что в пятницу, 3 января, он попытается повторно вручить повестки следователем ГБР.

Кроме того, по его словам, бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба в нарушение закона организовал деятельность Бюро таким образом, чтобы дела рассматривались в Печерском суде, тогда как фактически офис ГБР находится в Шевченковском районе столицы.

"Только что я пытался передать вызов в Печерский суд города Киева, где мы хотели их допросить по поводу того, каким образом закрытая информация об уголовных производства ГБР разглашается и попадает в руки различных сомнительных персонажей и в разные сомнительные телеграмм-каналы", - пояснил Игорь Головань.

По его словам, в ГБР сообщили, что трое следователей находятся в отпусках, а четвертый не может принять вызов через служебную загруженность.

“Суд вызвал в этом деле на допрос в качестве свидетелей четырех следователей ГБР Роженко, Гудченко, Осетрова, Сергеева. Эти следователи дважды не явились на судебное заседание, и не сообщили о причинах неявки. Допрос следователей в качестве свидетелей очень важен в рассмотрении дела, поскольку необходимо выяснить - кто, каким образом делал сливы информации по уголовным производством, расследуемых ГБР, в частности по “делу моряков", - резюмировал Головань.

Порошенко назвал главные достижения 2019 года Порошенко: Труба будет привлечен к ответственности
Новости Украины Порошенко Петр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь