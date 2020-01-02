Адвокат Порошенко о ГБР: они не знают, что делать с повестками

Фото: Игорь Головань (пресс-служба)

Правозащитник должен вручить работникам бюро повестки в суд

Суд поручил адвокату пятого президента Украины Петра Порошенко Игорю Голованю вручить четырем следователем Государственного бюро расследований повестки в суд. Об этом правозащитник рассказал журналистам во время пресс-конференции у здания ГБР, передает корреспондент "РБК-Украина".

"Думаю, в ГБР просто не знают, что делать с повестками в суд. О деятельности Госбюро мы узнаем по слухам, из telegram-каналов. А по закону, согласно гражданско-процессуальному законодательству, повестки должны вручаться. Я попробую показать следователям ГБР, что такое повестка, что с ней надо делать. Чтобы лицо, которое вызывают в суд понимало, куда и когда оно должно появиться", - отметил правозащитник.

Адвокат добавил, что в ситуации, когда ему не удастся вручить следователем Госбюро повестки в суд, он будет настаивать на принудительном их приводе.

"В сопроводительном письме мы пишем, что если мне по тем или иным причинам не удастся вручить следователем ГБР повестки в суд, то мы будем ходатайствовать о принудительном приводе свидетелей в суд", - сказал Головань.

Правозащитник также сообщил, что в пятницу, 3 января, он попытается повторно вручить повестки следователем ГБР.

Кроме того, по его словам, бывший директор Государственного бюро расследований Роман Труба в нарушение закона организовал деятельность Бюро таким образом, чтобы дела рассматривались в Печерском суде, тогда как фактически офис ГБР находится в Шевченковском районе столицы.

"Только что я пытался передать вызов в Печерский суд города Киева, где мы хотели их допросить по поводу того, каким образом закрытая информация об уголовных производства ГБР разглашается и попадает в руки различных сомнительных персонажей и в разные сомнительные телеграмм-каналы", - пояснил Игорь Головань.

По его словам, в ГБР сообщили, что трое следователей находятся в отпусках, а четвертый не может принять вызов через служебную загруженность.

“Суд вызвал в этом деле на допрос в качестве свидетелей четырех следователей ГБР Роженко, Гудченко, Осетрова, Сергеева. Эти следователи дважды не явились на судебное заседание, и не сообщили о причинах неявки. Допрос следователей в качестве свидетелей очень важен в рассмотрении дела, поскольку необходимо выяснить - кто, каким образом делал сливы информации по уголовным производством, расследуемых ГБР, в частности по “делу моряков", - резюмировал Головань.