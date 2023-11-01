Адвокат "переписал" имущество порта Херсона на "администрацию" Сальдо. Его задержали

"Злоумышленником оказался местный адвокат, который после захвата города поддержал российских захватчиков, а затем устроился в местную оккупационную администрацию РФ", - говорится в сообщении.

Там он стал руководителем созданного агрессором "бюро технической инвентаризации" (БТИ). По имеющимся данным, коллаборанта назначили на эту "должность" по личной протекции гауляйтера Сальдо.

"Находясь на должности главы оккупационного "БТИ", он занимался "перерегистрацией" имущества захваченного на то время Херсонского морского порта на "баланс" оккупационного "минтранспорта РФ", - рассказали в СБУ.

Также он принимал непосредственное участие в незаконной "инвентаризации" местного коммунального предприятия "Городское дорожное управление" и передаче оккупантам его основных фондов.

Кроме того, коллаборант призывал местных жителей вступать в ряды захватнических органов России, за что обещал российскую "зарплату" и лояльное отношение со стороны рашистов.

После освобождения Херсона он пытался скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ его задержали. В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержания приспешников Сальдо

Как сообщалось, ранее правоохранители сообщили о подозрении так называемой "заместительнице" Сальдо. Ею оказалась жительница Донецкой области.

Кроме того, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владелице херсонской телерадиокомпании "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ гауляйтера Владимира Сальдо.

Также на освобожденной части Херсонской области задержали коллаборантку, которая выполняла указания гауляйтера Владимира Сальдо и работала "бухгалтером" в госпитале для оккупантов.