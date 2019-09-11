Адвокат звинуватив фіскалів у спробах "продати" бізнесмена

Фото: Кирило Суворов (з відкритих джерел)

Стали відомі нові подробиці зникнення бізнесмена

Дніпропетровські фіскали на чолі з першим заступником керівника управління ДФС Сергієм Пеньковим вимагають за директора компанії "Софт Оіл" Кирила Суворова 20 тис. доларів. Про це заявив адвокат Єгор Латайко, передає РБК-Україна з посиланням на ICTV.

Як розповідав сам Суворов, податківці "викрали" його просто на вулиці в кінці травня і закрили на турбазі як заручника.

"Почали тиснути і психологічно видавлювати свідчення - підпиши відмову від своєї фірми. Слідчий почав говорити: "Давай не рипайся, давай починай розповідати, тому що зараз заведемо в камеру – почнемо допит по-іншому", - розповів бізнесмен.

Як йдеться в сюжеті, причиною таких дій фіскалів стало масло на суму 7 млн доларів, яке "Софт Оіл" напередодні розвантажила в Миколаєві. Масло за клопотанням податкової суд заарештував. Адв3окати стверджують, що Суворова викрали. Поки його шукали, до адвоката компанії прийшла "посередниця" від правоохоронців.

"Вона сказала, що представник від керівництва. Я так зрозумів, податкової міліції Дніпропетровської області. За звільнення масла була озвучена сума 180 тис. доларів. Частина повинна була бути передана в податкову міліцію Дніпропетровської області, частина передбачалася для Миколаївської митниці", - розповів адвокат Роман Могила.

За його словами, після трьох тижнів утримання Суворову вдалося втекти з "полону". 28 серпня масло заарештували повторно.

Як заявив адвокат Єгор Латайко, представники ДФС вийшли на юристів підприємця з пропозицією "продати" директора фірми.

"Зателефонував Юрій Францен. Це, як мені відомо, оперуповноважений Дніпропетровської податкової міліції. Він мені заявляє, що він прийшов від керівника і є цікава пропозиція. Він виклав її. Вона полягала в тому, що за грошову винагороду я повинен назвати місце, де знаходиться Суворов, допомогти притягнути його до кримінальної відповідальності, допомогти переконати його, що треба дати свідчення, які будуть компрометувати за злочини, які він не скоював. 20 тисяч доларів", - розповів Латайко.

Як повідомлялося раніше, на початку травня українська компанія ТОВ "Софт Оіл" підписала контракт на поставку базового масла в Україні. У травні в Миколаїв прийшли два танкери. З дозволу та під контролем митниці в Миколаєві масло було злито, відібрано зразки для лабораторних аналізів.

28 травня лабораторія видала висновок, що декларант правильно визначив код товару. Це повністю підтверджувало митні декларації на імпорт. Була оплачена перша частина зборів у бюджет у розмірі 8 млн грн.