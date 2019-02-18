Захист Януковича заявив, що держадвокат не має права оскаржувати вирок суду

Фото: Віталій Сердюк (РБК-Україна)

Сердюк наголошує, що Янукович відмовився від послуг Ряблова у серпні 2018 року

Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що державний адвокат Юрій Рябовол не мав права подавати апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сердюка.

Адвокат наголошує, що Янукович відмовився від послуг захисника Центру вторинної правової допомоги Юрія Рябовола 14 серпня 2018 року, оскілки вважав, що "його дії були спрямовані виключно в інтересах Генеральної прокуратури України".

За словами Сердюка, відповідну заяву15 серпня 2018 було подано адвокатами АТ AVER LEX в Оболонський суд і в Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві, а 16 серпня перед судовим засіданням вручено особисто Юрію Рябоволу.

"Ми, як уповноважені адвокати, готуємо апеляцію на рішення Оболонського районного суду міста Києва та вона буде подана у встановлені терміни", - сказав Сердюк.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що державний адвокат екс-президента Віктора Януковича Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду.

Зазначимо, в січні 2019 року завершився суд у справі Януковича. Екс-президента визнали винним у держзраді та веденні агресивної війни, а також засудили до 13 років тюрми. Апеляцію на це рішення адвокати мають право подати до 25 лютого.