Адвокат Крисіна попросив про відвід судді у справі про тортури активістів Майдану

Прокурори також подали клопотання про притягнення адвоката Крисіна до адміністративної відповідальності

Адвоката організатора "тітушок" Юрія Крисіна - Ігор Василенко - у п'ятницю, 22 червня, попросив відводу відводу судді, звинувативши його у відмові в інших клопотаннях захисту із суб'єктивних причин. Про це повідомляє "5 канал".

"Суддя на підготовчому засіданні, коли виносить ухвалу, має право відмовити в задоволенні всіх клопотань і скарг, але це має бути мотивовано - мотивації ніякої немає. Я не затягую судовий процес, я вимагаю, щоб усе було зроблено у спосіб, передбачений КПК та Конституцією", - заявив адвокат Крисіна.

Засідання відбувалось у Дарницькому районному суді. Сьогодні мав бути зачитаний обвинувальний акт щодо Юрія Крисіна та Сергія Чемеса у справі про тортури. Також адвокат Крисіна заявив, що його підзахисному досі не дали ознайомитися з матеріалами справи у повному обсязі.

Під час засідання суд також заслухав пояснення адвоката Крисіна про причини систематичного невідвідуваннь слухань по справі Крисіна. Пояснення прокурорів не задовольнили і вони клопочуть про притягнення Ігоря Василенка до адміністративної відповідальності за неповагу до суду.

Прокурор Департаменту спецрозслідувань ГПУ Юлія Малашич назвала клопотання захисника Крисіна про відвід судді необґрунтованою.

"Впевнена, що ця заява про відвід є необґрунтованою, і я впевнена, що суд справді зважено підійде до розгляду цієї заяви і відмовить. Але, знову-таки, ціна розгляду цієї заяви - чергове зірване судове засідання", - сказала прокурор.

У суботу, 23 червня, відбудеться продовження засідання щодо справи Крисіна. Тоді й буде оголошено рішення про задоволення чи відхилення клопотання щодо відводу судді.

У понеділок, 25 червня відбудеться наступне засіданні суду, де буде визначено, чи притягати адвокатів до відповідальності.

Зазначимо, у цьому кримінальному провадженні Крисіну інкримінують викрадення та катування активістів Євромайдану в 2014 році, а також закидування світлошумовими гранатами барикад на вулиці Прорізній 21 січня того самого року.

Нагадаємо, 13 червня 2018 року Апеляційний суд Києва частково задовольнив апеляційні скарги, подані прокурором та представниками потерпілих на вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 22 грудня 2017 року у справі вбивства В'ячеслава Веремія, і засудив Крисіна до п'яти років реального ув'язнення (замість умовного).