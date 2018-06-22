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Интервью

Адвокат Крысина попросил об отводе судьи в деле о пытках активистов Майдана

НовостиОбщество    22.06.2018 - 19:08
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина/Виталий Носач)
Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина/Виталий Носач)

Прокуроры также подали ходатайство о привлечении адвоката Крисіна к административной ответственности

Адвоката организатора "титушек" Юрия Крысина - Игорь Василенко - в пятницу, 22 июня, попросил отвода отвода судьи, обвинив его в отказе в других ходатайствах защиты из субъективных причин. Об этом сообщает "5 канал".

"Судья на подготовительном заседании, когда выносит решение, имеет право отказать в удовлетворении всех ходатайств и жалоб, но это должно быть мотивировано - мотивации никакой нет. Я не затягиваю судебный процесс, я требую, чтобы все было сделано в способ, предусмотренный УПК и Конституцией", - заявил адвокат Крысина.

Заседание проходило в Дарницком районном суде. Сегодня должен был быть зачитан обвинительный акт в отношении Юрия Крысина и Сергея Чемеса по делу о пытках. Также адвокат Крысина заявил, что его подзащитному до сих пор не дали ознакомиться с материалами дела в полном объеме.

Во время заседания суд также заслушал пояснения адвоката Крысина о причинах систематического непосещения слушаний по делу Крысина. Объяснения прокуроров не удовлетворили и они ходатайствуют о привлечении Игоря Василенко к административной ответственности за неуважение к суду.

Прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Юлия Малашич назвала ходатайство защитника Крысина об отводе судьи необоснованным.

"Уверена, что это заявление об отводе является необоснованным, и я уверена, что суд действительно взвешенно подойдет к рассмотрению этого заявления и откажет. Но, опять-таки, цена рассмотрения этого заявления - сорванное очередное судебное заседание", - сказала прокурор.

В субботу, 23 июня, состоится продолжение заседания по делу Крысина. Тогда и будет объявлено решение об удовлетворении или отклонении ходатайства об отводе судьи.

В понедельник, 25 июня состоится следующее заседание суда, где будет определено, привлекать ли адвокатов к ответственности.

Отметим, в этом уголовном производстве Крысину инкриминируют похищение и пытки активистов Евромайдана в 2014 году, а также забрасывание светошумовыми гранатами баррикад на Прорезной 21 января того же года.

Напомним, 13 июня 2018 года Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляционные жалобы, поданные прокурором и представителями потерпевших на приговор Шевченковского районного суда города Киева от 22 декабря 2017 года по делу убийства Вячеслава Веремия, и приговорил Крысина к пяти годам реального заключение (вместо условного).

Убийство журналиста Веремия: суд рассмотрит апелляцию на приговор Крысину 13 июня Крысин отказался выходить из СИЗО на судебное заседание
Теги публикации: титушки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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