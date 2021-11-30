Адвокат у справі "Роттердам+" звинуватив ЦПК у тиску на суддів ВАКС

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву адвоката сторони захисту Артема Трекке в колонці для видання "Главком".

"Керівник ЦПК по суті пропонує нам ігнорувати поточні рішення САП и ВАКС про закінчення строків розслідування і недостатність доказів обвинувачення. Пан Шабунін добре розуміє, що його заклик до влади щодо боротьби "за Роттердам" має створити певний тиск на суд і, не маючи юридичної сильної позиції, він використовує політичну", - зазначив Трекке.

За словами адвоката, такі дії вчиняються в інтересах олігарха Ігоря Коломойського, чиї заводи є єдиними скаржниками у справі і єдині в країні вважають себе "потерпілими".

"Формула "Роттердам+" має особливий медійний статус, в тому числі завдяки зусиллям олігарха Коломойського. Закриття справи "Роттердам+" оскаржують представники заводів Ігоря Коломойського - Нікопольського заводу феросплавів і Запорізького феросплавного заводу. Ці два заводи єдині на всю країну вважають себе потерпілими від дії формули "Роттердам+" і ніхто інший за 4 роки історії так і не з’явився", - додав адвокат.