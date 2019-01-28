Адвокат Бекірова подав скаргу на слідчого ФСБ

Захист надав алібі Бекірова, що він не знаходився в тому місці, про яке розповів засекречений свідок Маметов

Адвокат политзаключенного Эдема Бекирова подал жалобу на действия следователя ФСБ России Ивана Романца, который отказался проверять алиби активиста. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Ладин рассказал, что защита предоставила алиби Бекирова, что он не находился в том месте, о котором рассказал засекреченный свидетель Маметов, и не передавал ему взрывчатку и патроны. После этого адвокат подавал следователю ходатайство изъять мобильные телефоны Бекирова с российской и украинской сим-картами и проверить их местонахождение в указанный свидетелем период - май 2018 года.

"Следователь не обоснованно и не мотивированно отказал в проверке алиби, несмотря на то, что это обязательно для него. Он пояснил, что следствие и так все уже знает, поэтому что-то дополнительно устанавливать нет необходимости. Он фактически подтвердил формальность своих действий, подтвердив, что следствие не имеет ничего общего с нормами УПК. Очевидно, что с такой позицией нет необходимости проводить и следствие, и суд. Тогда, пускай, ФСБ просто вынесет приговор Бекирову и на этом все закончиться", - сообщил Ладин.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого удерживают в СИЗО в анексованому Симферополе, резко ухудшилось.

Напомним, Бекирова вывезли 14 января на неделю в Республиканскую больницу имени Семашко для медобследования. Однако осмотр провели за несколько дней и 18 января Бекирова вернули в СИЗО.

РБК-Украина писало, что 19 декабря Бекирову предъявили обвинения в оккупированном Крыму. Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).