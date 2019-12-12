АДС "Львівгазу" відреагувала на 21,5 тис. викликів споживачів

Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Самовільне встановлення або ремонт газового обладнання – основні причини витоків газу

За 11 місяців поточного року аварійно-диспетчерська служба АТ "Львівгаз" відреагувала на 21,5 тис. викликів від споживачів блакитного палива Львівської області. Близько 80% звернень стосуються витоків газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Найчастіше споживачі газу Львівської області звертаються до аварійної служби АТ "Львівгаз" для ліквідації витоків блакитного палива. За словами прес-служби, від початку 2019 року аварійні бригади 104 виявили та ліквідували 22 829 витоків природного газу в будинках споживачів області та 8 199 безпосередньо у Львові. Окрім того, частими також є виклики з підозрами на отруєння чадним газом та масові псевдозамінування – 127 та 173 відповідно.

"Самовільне встановлення або ремонт газового обладнання – основні причини витоків газу. На жаль, споживачі нехтують елементарними правилами безпеки та довіряють ремонт свого газового обладнання, так званим "кулібіним" або ж втручаються самі. Газ – вибухонебезпечна речовина і забувати про це не можна! За добу ми отримуємо близько 65 викликів і переважна більшість з них – саме витоки газу", - наголошує начальник АДС АТ "Львівгаз" Тарас Радчук.

У прес-службі додали, що чимала кількість звернень клієнтів "Львівгазу" стосується витоків газу на внутрішньобудинкових мережах. Однак, регулярне технічне обслуговування газових приладів та внутрішньобудинкових мереж – зона відповідальності власників, балансоутримувачів або орендарів житла. Від початку 2019 року ця послуга є ринковою, а право на проведення таких робіт матиме будь-яка компанія, котра отримає дозвіл від Управління Держпраці у Львівській області. При цьому, виїзди на аварійні виклики споживачів, як і раніше, здійснює лише аварійно-диспетчерська служба АТ "Львівгаз".

"Аварійно-диспетчерська служба "Львівгазу" працює 24 години на добу, сім днів на тиждень. Якщо ви відчули запах газу у квартирі, потрібно негайно викликати аварійну службу за номером "104", а до прибуття бригади діяти за вказівками диспетчера", - йдеться у повідомленні.