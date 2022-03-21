АДС "Дніпропетровськгазу" усунули пошкодження газопроводу

Три дні поспіль аварійно-диспетчерська служба АТ "Дніпропетровськгаз" отримувала заявки про механічне пошкодження надземного газопроводу. Газовики виїжджали на виклики, виконували локалізаційні роботи, обстежували газопроводи низького та середнього тиску.

Зазначається, що на одному з об’єктів пошкодження газопроводу були дуже серйозними. Ділянка труби була майже повністю знищена обстрілом росіян з сусіднього регіону. Для її усунення на місце пригоди вирушила ремонтна бригада, дві аварійних бригади на чолі з керівником дільниці Світланою Риженко. Роботи були виконані за один день за сприяння місцевої ОТГ. Завдяки спільним зусиллям для більш ніж 350 споживачів газопостачання було відновлене.

"У нашій ремонтній бригаді почесне місце займає єдиний зварювальник Сергій Телегін. Він дуже відповідальний і мужній, як всі наші газовики, готовий працювати за будь-яких умов. Незважаючи на складні умови праці сьогодні, для нас головне - наявність газопостачання у мешканців області", - розповідає Світлана Риженко.

Загалом, за останні дві доби відновлено газопостачання 6 700 споживачам у Чернігівській, Харківській і Миколаївській областях.