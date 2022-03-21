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АДС "Дніпропетровськгазу" усунули пошкодження газопроводу

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Дніпропетровська область, Понеділок 21 березня 2022 17:29
АДС "Дніпропетровськгазу" усунули пошкодження газопроводу Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

Три дні поспіль аварійно-диспетчерська служба АТ "Дніпропетровськгаз" отримувала заявки про механічне пошкодження надземного газопроводу. Газовики виїжджали на виклики, виконували локалізаційні роботи, обстежували газопроводи низького та середнього тиску.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що на одному з об’єктів пошкодження газопроводу були дуже серйозними. Ділянка труби була майже повністю знищена обстрілом росіян з сусіднього регіону. Для її усунення на місце пригоди вирушила ремонтна бригада, дві аварійних бригади на чолі з керівником дільниці Світланою Риженко. Роботи були виконані за один день за сприяння місцевої ОТГ. Завдяки спільним зусиллям для більш ніж 350 споживачів газопостачання було відновлене.

АДС &quot;Дніпропетровськгазу&quot; усунули пошкодження газопроводу

"У нашій ремонтній бригаді почесне місце займає єдиний зварювальник Сергій Телегін. Він дуже відповідальний і мужній, як всі наші газовики, готовий працювати за будь-яких умов. Незважаючи на складні умови праці сьогодні, для нас головне - наявність газопостачання у мешканців області", - розповідає Світлана Риженко.

Загалом, за останні дві доби відновлено газопостачання 6 700 споживачам у Чернігівській, Харківській і Миколаївській областях.

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Дніпропетровська область Газ
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