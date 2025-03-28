Адмирал НАТО дал оценку украинской армии: дотянули ли до стандартов

По его словам, во время войны Украина продемонстрировала чрезвычайную устойчивость и адаптивность, эффективно интегрируя вооружение, тактику и подготовку по стандартам НАТО.

"Хотя технически и структурно украинская армия еще не полностью соответствует всем требованиям Альянса, ее боевые успехи, инновационность и качество руководства делают ее чрезвычайно боеспособной силой, с которой НАТО может еще теснее сотрудничать в будущем", - сказал он.

Драгоне сообщил, во время визита в Украину в этом году в лично увидел преданность украинских военных.

"Эти воины вдохновляют, поражают своим профессионализмом, решительностью и настойчивостью. Ежедневно они борются за свою страну и будущее. В то же время украинские военные демонстрируют инновационность на поле боя, ведь эта война сочетает современные и традиционные методы ведения боевых действий", - сказал он.

Драгоне не исключил, что Альянсу "придется адаптировать стандарты НАТО в будущем, чтобы отвечать новым вызовам".

Он напомнил, что с 1990-х годов НАТО и Украина развивали крепкое партнерство. Украинские военные участвовали в операциях и миссиях НАТО, проходили совместные учения с союзниками, что помогло улучшить совместимость с силами Альянса.

Кроме того, с 2016 года НАТО поддерживает Украину через Комплексный пакет помощи и другие инициативы, такие как Рабочий план военного комитета с Украиной. Эти меры направлены на усиление обороноспособности Украины и внедрение реформ в соответствии со стандартами НАТО, евроатлантическими принципами и лучшими мировыми практиками.