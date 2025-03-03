В администрации Трампа не все готовы отказаться от переговоров с Украиной, - Bloomberg

Некоторые члены администрации президента США Дональда Трампа, вероятно, не готовы отказаться от дискуссий с Украиной несмотря на неприятную ссору с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, по словам европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп, похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации.

В то же время источник отметил, что некоторые помощники настаивали на отставке Зеленского как части любого соглашения.

Ссора Трампа и Зеленского

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом 28 февраля. Там он встретился с президентом США Дональдом Трампом. Однако во время общения между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом вспыхнула перепалка из-за войны и якобы "неблагодарности" Украины.

Позже стало известно, что Зеленский досрочно уехал из Белого дома. Трамп обвинил украинского президента в том, что он якобы не готов к миру.

Впоследствии западные СМИ сообщали, что у Трампа якобы рассматривают возможность приостановить помощь Украине.

Также мы писали, что Зеленский считает, что еще может спасти свои отношения с президентом США Дональдом Трампом после их бурной встречи в Белом доме. Украинский лидер отметил, что переговоры необходимо продолжить за закрытыми дверями.