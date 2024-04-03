В Администрации США будут искать способы экстренной поддержки Украины, - Кирби
В связи с затягиванием в Палате представителей решения о дальнейшей помощи Украине администрация США будет продолжать активно искать способы обеспечения украинцев немедленной поддержкой, как и в прошлом месяце.
Об этом сказал советник Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .
"Мы уже приняли определенные безотлагательные меры. Вы видели, как Пентагон смог выделить 300 миллионов долларов, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий", - подчеркнул представитель Белого дома.
Также он отметил, что правительство США до сих пор остается ограниченным в этой ситуации, ведь им "необходим закон о дополнительном финансировании".
На вопрос о том, существует ли дедлайн, когда правительство начнет больше действовать для поддержки Украины, Кирби сказал, что этот срок уже истек давно, когда президент подал запрос в Конгресс с пакетом помощи. Он отметил, что из-за бездействия законодателей в Палате представителей, украинские командиры на местах вынуждены принимать сложные решения относительно того, как экономить боеприпасы и одновременно защищать позиции.
Напомним, в НАТО предлагают создать пятилетний фонд для Украины на 100 млрд долларов . В рамках пакета НАТО также может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США Контактной группы обороны Украины, координирующей поставки оружия в Украину из около 50 стран.
Кроме того, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине . Так, по его словам, это будет следующим главным вопросом повестки дня после возвращения Конгресса по пасхальным каникулам.
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