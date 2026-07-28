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Администрация Трампа запретит импорт человекоподобных роботов из Китая, - Reuters

23:45 28.07.2026 Вт
3 мин
Что известно о планируемом запрете?
aimg Эдуард Ткач
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Сегодня во вторник, 28 июля, администрация Трампа планирует объявить о запрете на импорт новых китайских роботов и инверторов. Так Вашингтон намерен защитить развитие американского ИИ от угроз нацбезопасности, а также вернуть стране ключевые отрасли, которые будут развиваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников, во вторник днем (по Киеву в ночь на среду) Федеральная комиссия связи планирует ввести соответствующие меры.

Они будут применяться только к тем моделям роботов и инверторов, которые еще не поступили в продажу. При этом комиссия имеет право отозвать разрешение на продажу моделей, которые уже были разрешены к покупке в США.

Помимо этого, ожидается, что Вашингтон освободит от ограничений многих поставщиков, которые не из Китая. То есть сделают это точно так, как это было в случае недавних запретов на иностранные дроны и маршрутизаторы.

Таким образом, США запретят импорт из Китая новых человекоподобных и четвероногих роботов, а также подключенных к сети инверторов, которые позволяют возобновляемым источникам энергии и батареям подключаться к электросетям и оборудованию центров обработки данных.

Как пишет Reuters, планируемые ограничения показывают, что администрация Трампа стремится защитить цепочку поставок в сфере ИИ в США от китайских угроз, связанных с нарушением работы, кражей данных и кибератаками, а также побуждает компании переносить производство в США.

"Президент ясно дал понять, что США необходимы независимые и надежные цепочки поставок для критически важных и перспективных технологий, такие как роботизированные устройства и инверторы", - сказал представитель Белого дома.

Он добавил, что экономическая безопасность - это национальная национальная безопасность, и администрация Трампа продолжает реализовывать политическую программу по реиндустриализации Америки.

Что еще важно важно учитывать

Некоторые аналитики считают, что человекоподобные роботы с "мозгами" и поддержкой и ИИ получат широкое распространение в потребительском и промышленном секторах. В то же время стремительное строительство центров обработки данных будет зависеть от надежных источников инверторов.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент предупредил, что китайские компании, которые занимаются разработкой искусственного интеллекта, могут столкнуться с санкциями США за кражу интеллектуальной собственности.

Помимо этого, чиновники США стремятся избежать повторения сценария, подобного тому, который произошел с редкоземельными металлами, которые нужны для высокотехнологичного производства.

Речь идет о том, что Китай настолько в этом стал доминировать, что смог использовать доступ к минералам для достижения крупных успехов на международной арене.

Другие важные моменты

Напомним, на днях миллиардер Илон Маск заявил, что через 5 лет возобновили алгоритмов ИИ превысят суммарный интеллект всех людей на планете.

При этом уже через 10 лет роботы-гуманоиды будут выполнять большинство физического труда, а ИИ возьмет на себя интеллектуальные задачи.

Кроме того, Маск призвал не запрещать использование китайскиХ ИИ-моделей в США, пояснив, что это не остановит прогресс Востока.

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