Администрация Трампа отменила заморозку федеральной помощи

Белый дом решил отменить распоряжение о замораживании расходов на федеральные гранты. Это произошло после того, как такое решение вызвало широкую путанницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Издание напоминает, что приказ Бюджетное управление Белого дома о замораживании федеральной помощи, который был утвержден в понедельник, 27 января, вызвал неопределенность для школ и организаций, которые зависят от триллионов долларов, поступающих из Вашингтона. Также это вынудило Белый дом объяснять, на что конкретно будет распространяться пауза в финансировании.
Неназванные источники AP подтвердили, что в среду, 29 января, Бюджетное управление отменило приказ, разослав уведомление в двух предложениях агентствам и департаментам.
"Это важная победа американского народа, чьи голоса были услышаны после массированного давления со всех уголков страны", - отметила сенатор Пэтти Мюррей (штат Вашингтон).
Напомним, ранее стало известно, что власти США решили временно приостановить выдачу всех грантов и займов. Это не касалось программ социального обеспечения или медицинского страхования.
Также не останавливалась та помощь, которая предоставлялась физическим лицам.
В рамках нового приказа ведомства должны были приостановить всю деятельность, которая связана с выплатой федеральной финансовой помощи.
К слову, 24 января стало известно, что США приостановили выдачу большинства грантов иностранной помощи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.