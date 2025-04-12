Администрация Трампа планирует депортировать миллион мигрантов за год, - WP

Администрация Трампа планирует депортировать 1 миллион мигрантов в год. По словам четырех знакомых с планами нынешних и бывших федеральных чиновников, для реализации этого плана, советник Белого дома Стивен Миллер почти ежедневно координирует действия с Министерством национальной безопасности (DHS) и другими федеральными ведомствами.

Один из способов быстро увеличить количество выдворений - депортировать часть из 1,4 млн человек, в отношении которых уже вынесены окончательные решения о выдворении, но которые до сих пор остаются в США из-за отказа стран происхождения принять их обратно.

Кроме того, администрация Трампа ведет переговоры с почти 30 так называемыми "третьими странами" по приему иммигрантов, которые не являются их гражданами. В недавнем судебном представлении правительство заявило о намерении направить туда "тысячи" человек.

Несмотря на то, что предыдущие администрации также пытались депортировать лиц в третьи страны, нынешний подход является самым масштабным в истории внутренних операций по выдворению. Уже зафиксированы случаи депортаций в Мексику, Коста-Рику, Панаму, а также - после длительных переговоров с защитниками - в Руанду.

Представитель Белого дома Куш Десаи не прокомментировал цель правительства, однако в электронном письме WP отметил, что администрация имеет мандат от избирателей на исправление иммиграционной политики предыдущего правительства Джо Байдена. Он подчеркнул, что команда президента "едина в стремлении обеспечить массовое эффективное выдворение террористов и преступников-нелегалов".

В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал депортировать "миллионы" иммигрантов, а вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что можно начать с 1 миллиона. Впрочем, большинство из примерно 11 млн нелегальных иммигрантов в США имеют право на слушания в суде, включая лиц с уголовным прошлым, - из-за накопленных дел такие процессы могут длиться годами.

Администрация продолжает привлекать внимание, в частности, массовым переводом сотен задержанных в тюрьмы в Сальвадоре и на базе ВМС США в заливе Гуантанамо на Кубе, однако это лишь незначительная часть нелегальных мигрантов. Бывшие чиновники указывают на финансовые, правовые трудности и снижение морального духа среди работников иммиграционных служб, которые работают на пределе возможностей, но сомневаются в реалистичности поставленной цели.

"Они шутят: "Должны достичь миллиона депортаций". Это их цель", - сказал один из экс-чиновников.

Непростые процедуры

Настолько амбитные планы администрации Трампа вызывают сомнения среди экспертов из-за ограниченного финансирования, кадрового дефицита и правовых барьеров - большинство иммигрантов имеют право на судебное разбирательство перед депортацией.

Даже среди 1,4 млн человек с окончательными решениями о депортации много труднодоступных, несмотря на привлечение к межведомственной операции ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ и других ведомств.

Правительство призвало Конгресс принять бюджет на расширение иммиграционного контроля, однако даже при условии принятия закона нужно будет нанять новых сотрудников, заключить контракты с центрами временного содержания и организовать чартерные рейсы. По словам эксперта по иммиграции Дорис Мейснер, "это не переключатель, который можно просто включить - депортационная процедура требует времени".

Официальная статистика депортаций остается непрозрачной, поскольку администрация прекратила публикацию отчетов Отдела статистики DHS. Поступающие данные предоставляются политическими назначенцами и не содержат подробных разбивок.

По словам пресс-секретаря DHS Триши Маклафлин, на конец марта из США были депортированы более 100 тысяч человек, хотя она уточнила, что эти цифры охватывают как аресты внутри страны, так и задержания на границе. Позже к этой цифре добавили еще 17 тысяч депортаций.

"Это только начало", - сказала Маклафлин. Она также отметила, что в эти данные не входят случаи добровольного возвращения иммигрантов.

Ключевым фактором, затрудняющим достижение миллиона депортаций, является резкое снижение количества незаконных пересечений границы. В марте зафиксировано лишь чуть более 7 тысяч случаев - меньше всего за последние десятилетия.

Согласно предварительному анализу, число арестов внутри США выросло, но темпы депортаций остаются невысокими. В 2025 финансовом году Миграционная и таможенная правоохранительная служба (ICE), вероятно, арестует около 240 тысяч человек, но выдворит лишь около 212 тысяч - меньше, чем 271 484 депортации в прошлом году, большинство из которых были реализованы после задержаний на южной границе.

Количество рейсов по выдворению выросло умеренно - со 100 в январе до 134 в марте (на 15% больше, чем средний показатель предыдущих шести месяцев). Однако, по мнению экспертов, достижение миллиона - "огромное увеличение", которое на сегодня кажется нереальным.

Депортация под гарантии

Вопрос депортации в третьи страны вызывает беспокойство среди правозащитников и судей. Например, в марте был незаконно депортирован гражданин Сальвадора в местную тюрьму, несмотря на действующий судебный запрет.

Федеральные суды в Техасе и Нью-Йорке заблокировали применение военного акта для принудительного выдворения подозреваемых в членстве в бандах граждан Венесуэлы без слушаний. Суд в Бостоне временно запретил депортации в страны, где лицо не имеет гражданства, без возможности обращения за гуманитарной защитой.

После этого министр внутренней безопасности Кристи Ноэм издала распоряжение, согласно которому перед депортацией в третью страну, чиновники должны иметь дипломатические гарантии, что лицо не подвергается преследованиям или пыткам. Если таких гарантий нет, лицу должны сообщить о предстоящем выдворении и предоставить возможность обжалования. Если иммигрант выражает опасения относительно возвращения, его должны направить в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) для проверки, которая должна проводиться в течение 24 часов и может быть дистанционной.

Адвокаты отмечают, что 24 часа - крайне недостаточный срок для защиты своих прав в таких случаях. Согласно распоряжению Ноэма, если лицо не докажет высокой вероятности пыток после возвращения, оно будет депортировано. Если же доказательства убедительны, его дело может быть передано в иммиграционный суд или Миграционную и таможенную правоохранительную службу. В то же время, Служба может выбрать другую страну для депортации.

Добавим, что до сих пор наибольшее количество депортаций мигрантов из США достигало более 400 тысяч человек в год при президентстве Барака Обамы.