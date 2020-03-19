Адміністрація Трампа готується до затяжної пандемії на півтора року, - CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє плани на випадок непередбачених обставин, пов'язаних з пандемією коронавірусу, яка може затягнутися на 18 місяців і довше. Про це повідомляє CNN з посиланням на федеральний план дій під позаштатної ситуації.

У федеральному плані зазначається, що на сьогодні складно прогнозувати, як буде поширюватися коронавірус і наскільки серйозним буде спалах. У цьому ж документі адміністрація Трампа вважає, що пандемія триватиме 18 місяців, проте викладений у ній план дій передбачає більш тривалі терміни пандемії.

В документі багато разів зазначаються ризики, пов'язані з нестачею медичного обладнання, яка може негативно позначитися на здатності уряду виконувати свої завдання.

"Може виникнути нестача продуктів, що позначиться на охороні здоров'я, службах екстреної допомоги та інших елементах критично важливої інфраструктури. Це включає в себе потенційно критичну нестачу діагностичних засобів, предметів медичного призначення та персоналу в деяких місцях", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше Трамп отримав надзвичайні повноваження, що дозволяють впливати на роботу підприємств для збільшення випуску життєво необхідної продукції.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я назвала умови подолання пандемії коронавіруса.