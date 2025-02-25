Администрация Трампа разрешила госслужащим игнорировать ультиматум Маска, - Reuters

В электронном сообщении Маска, который возглавляет Департамент эффективности государственного управления (DOGE), было указание к каждому из 2,3 миллиона государственных служащих США предоставить итог своей работы по 5 пунктам до 23:59. EST (04:59 по Гринвичу).

Приближенный к президенту США Дональду Трампу предприниматель и чиновник в своей кампании по сокращению федерального правительства предупредил, что работники, которые не дадут подробного ответа, могут потерять работу.

Но, отмечают западные СМИ, с приближением конечного срока Маск, казалось, признал, что его план потерпел крах.

"Запрос по электронной почте был абсолютно тривиальным, поскольку стандартом для прохождения теста было ввести несколько слов и нажать кнопку "Отправить!", - написал Маск в принадлежащей ему соцсети Twitter (X).

При этом он добавил, что "однако очень много людей провалили" этот тест, на котором "в некоторых случаях настаивали их менеджеры".

Согласно внутренней электронной почте Министерства юстиции США, с которой ознакомилось Reuters, Управление персоналом сообщило сотрудникам отдела кадров в федеральных агентствах в понедельник, что персонал не уволят за то, что они не будут отвечать на электронное письмо Маска.

В Агентстве также добавили, что персонал не обязан отвечать на него, и что это только добровольно. В Управлении призвали сотрудников не делиться конфиденциальной, чувствительной или секретной информацией в своих ответах.

Как отмечает Reuters, отмена приказа Маска некоторыми руководителями агентства "стала первым признаком внутреннего сопротивления его резкому подходу к сокращению федерального правительства".

Также западные СМИ пишут, что инициатива Маска по сокращению также повлияла на более широкую экономику США, заставив компании, которые имеют бизнес с правительством, увольнять собственных работников и отсрочивать платежи поставщикам.