Адміністрація президента США була єдина в питанні ліквідації Сулеймані, - Трамп

Адміністрація президента США Дональда Трампа була єдина в питанні необхідності ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані. Про це заявив Трамп на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, всі представники адміністрації президента дотримувалися позиції, що майбутні атаки з боку Сулеймані були невідворотними.

"Брехливі ЗМІ та їх партнери-демократи посилено працюють над тим, щоб визначити, чи були "невідворотними" майбутні нападу з боку терориста Сулеймані, а також було згода всередині моєї команди. Відповідь на обидва питання - так. Але і це насправді не має значення, враховуючи його жахливе минуле", - написав Трамп.

Нагадаємо, 3 січня американські військові провели операцію поблизу міжнародного аеропорту в Багдаді, в результаті якої загинув іранський генерал Касем Сулеймані і ще 7 людей. Трамп назвав Сулеймані "терористом номер один в світі".

Також РБК-Україна писало, що адміністрація Трампа обговорювала необхідність ліквідації Сулеймані ще влітку 2019 року. Трамп відмовився від проведення операції, так як вважав її невиправданою.