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Администрация Байдена призвала Конгресс одобрить продажу F-16 Турции, - Reuters

Фото: Администрация Байдена призвала Конгресс одобрить продажу F-16 Турции (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Турция близка к получению F-16 и комплектов для модернизации от США после одобрения заявки на вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Турции истребителей F-16 и комплектов для модернизации уже существующих самолетов этого типа. Сумма сделки оценивается в 20 млрд долларов.

Конгресс США мог не одобрить продажу Турции истребителей, если страна не одобрит вступление Швеции в НАТО. Законодатели заявили, что будут ждать одобрения заявки Швеции, включая подпись президента Эрдогана, прежде чем принимать решение о продаже.

Госдепартамент США также призвал Анкару в среду официально завершить ратификацию Швецией договора о НАТО. Для этого Эрдогану необходимо подписать закон, который затем будет опубликован в Официальном вестнике Турции. Документ о присоединении Швеции также необходимо отправить в Вашингтон.

Проблемы с получением истребителей F-16 у Турции

Ранее мы сообщали, что США планировали передать Турции истребители F-16 после согласия на вступление Швеции в НАТО. 

После, Турция и США заявили, что одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО не было связано с продажей истребителей F-16. Обе стороны отрицали любые предположения о том, что сделка была предметом переговоров между ними.

Также сенаторы выступали против отправки истребителей Турции в связи с тем, что Анкара может использовать F-16 против союзников по НАТО, в частности против Греции.

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