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Адміністрація Байдена розкрила секретні правила Трампа щодо ударів поза бойових зон

Новость на русском → Вашингтон, Неділя 02 травня 2021 07:58
Адміністрація Байдена розкрила секретні правила Трампа щодо ударів поза бойових зон Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила правила нанесення ударів за кордоном поза зон бойових дій. Вони були таємно видані попереднім главою держави Дональдом Трампом.

Про це пише The New York Times.

Газета зазначає, що в жовтні минулого року вона спільно з американським союзом захисту громадянських свобод (ACLU) домоглася через суд розкриття цих матеріалів в рамках закону про свободу інформації (FOIA).

Зокрема, йдеться про дії спецназу та нанесення ударів безпілотниками поза зон бойових дій.

В оприлюднених правилах, які були видані Трампом у 2017 році для контртерористичних операцій "прямої дії", йдеться, наприклад, що в них пріоритет віддається не ліквідації терористів, а їх захопленню для подальшого отримання розвідувальної інформації.

У січні президент США Джо Байден підписав низку указів, частина яких скасовує рішення його попередника Дональда Трампа. У зв'язку з цим США повернулися до Світову організацію охорони здоров'я та Паризьку кліматичну угоду.

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