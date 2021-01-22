Адміністрація Байдена підготує нову стратегію щодо КНДР

Адміністрація нового президента США Джо Байдена планує розробити нову стратегію щодо Північної Кореї (КНДР). Вашингтон планує проводити курс на стримування Пхеньяну.

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, погляди Байдена полягають в тому, що ядерна чи ракетна діяльність КНДР несе серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці.

"У нас, звісно ж, все ще є ключова зацікавленість в стримування Північної Кореї, як і, звичайно, в Японії... Ми ухвалимо нову стратегію, щоб забезпечити безпеку американського народу та союзників", - сказала вона.

Речниця Білого дому наголосила, що США продовжать тісно співпрацювати з партнерами в регіоні, щоб "працювати спільно над стримуванням КНДР".

Нагадаємо, на початку січня північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав США головним ворогом КНДР. У Пхеньяні впевнені, що політика США не зміниться з новим президентом.

Крім того, на початку 2021 року КНДР планує провести випробування міжконтинентальної ракети.