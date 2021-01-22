ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Адміністрація Байдена підготує нову стратегію щодо КНДР

Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація нового президента США Джо Байдена планує розробити нову стратегію щодо Північної Кореї (КНДР). Вашингтон планує проводити курс на стримування Пхеньяну.

Популярні новини

Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, погляди Байдена полягають в тому, що ядерна чи ракетна діяльність КНДР несе серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці.

"У нас, звісно ж, все ще є ключова зацікавленість в стримування Північної Кореї, як і, звичайно, в Японії... Ми ухвалимо нову стратегію, щоб забезпечити безпеку американського народу та союзників", - сказала вона.

Речниця Білого дому наголосила, що США продовжать тісно співпрацювати з партнерами в регіоні, щоб "працювати спільно над стримуванням КНДР".

Нагадаємо, на початку січня північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав США головним ворогом КНДР. У Пхеньяні впевнені, що політика США не зміниться з новим президентом.

Крім того, на початку 2021 року КНДР планує провести випробування міжконтинентальної ракети.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиКНДРДжозеф Байден