КНДР може провести випробування міжконтинентальної ракети на початку 2021 року

Фото: ракета (GettyImages)

КНДР може провести випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Переговори між Північною Кореєю і США можуть зайти в глухий кут.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на доповідь південнокорейського Інституту політичних досліджень "Асан".

У доповіді говориться, що намір обраного президента США Джо Байдена вести переговори з Пхеньяном з ядерної проблеми на Корейському півострові на робочому рівні, замість проведення двосторонніх самітів, не підходить КНДР.

"Раніше Пхеньян провів випробування нової зброї з метою перевірити реакцію Вашингтона і чинити тиск на нову американську адміністрацію. Такими випробуваннями Північна Корея також прагнула продемонструвати статус "ядерної держави" і отримати згоду з ним міжнародного співтовариства", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, Північна Корея випробувала протикорабельну крилату ракету. За даними військових чиновників, ракета була випущена з корабля в Японському морі 6 липня і пролетіла менше 100 км.

Раніше КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.