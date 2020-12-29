ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

КНДР може провести випробування міжконтинентальної ракети на початку 2021 року

Пхеньян, Вівторок 29 грудня 2020 12:08
КНДР може провести випробування міжконтинентальної ракети на початку 2021 року
Фото: ракета (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

КНДР може провести випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР). Переговори між Північною Кореєю і США можуть зайти в глухий кут.

Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на доповідь південнокорейського Інституту політичних досліджень "Асан".

У доповіді говориться, що намір обраного президента США Джо Байдена вести переговори з Пхеньяном з ядерної проблеми на Корейському півострові на робочому рівні, замість проведення двосторонніх самітів, не підходить КНДР.

"Раніше Пхеньян провів випробування нової зброї з метою перевірити реакцію Вашингтона і чинити тиск на нову американську адміністрацію. Такими випробуваннями Північна Корея також прагнула продемонструвати статус "ядерної держави" і отримати згоду з ним міжнародного співтовариства", - йдеться в доповіді.

Нагадаємо, Північна Корея випробувала протикорабельну крилату ракету. За даними військових чиновників, ракета була випущена з корабля в Японському морі 6 липня і пролетіла менше 100 км.

Раніше КНДР заявила про готовність не дотримуватися мораторію на ядерні випробування.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі КНДР

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся