Адміністрація Байдена підтримує вступ України в НАТО, - Білий дім

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує вступ України до НАТО. Вашингтон виступає за те, щоб двері Північноатлантичного альянсу залишалися відкритими для бажаючих.
Про це на брифінгу заявила заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Адміністрація Байдена віддана тому принципу, щоб двері НАТО залишалися відкритими для охочих, коли ті виконають зобов'язання для вступу і внесуть внесок у посилення євроатлантичної безпеки", - сказала вона.
Водночас на запитання журналістів, чи означає це підтримку вступу України в НАТО, представник Білого дому відповіла ствердно: "Так, ми підтримуємо".
В одному зі своїх інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що у нього є питання до американського лідера Джо Байдена і стосується воно вступу України до НАТО.
"Це один з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. В такому випадку у мене є дуже просте питання: пане президент, чому ми досі не в НАТО?", - сказав тоді президент України.
Нагадаємо, у червні країни-учасники НАТО обговорять дорожню карту, яку Україна повинна виконати для членства в Альянсі. Про такі плани розповів президент Польщі Анджей Дуда.
До цього посол Франції в Україні говорив, що питання надання Плану дій щодо членства в НАТО для України є абсолютно легітимним. Але для цього потрібен консенсус всього Альянсу.