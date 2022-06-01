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В адміністрації Байдена виникли суперечки через конфіскацію російських активів, - NYT

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Представники адміністрації президента США Джо Байдена не можуть прийти до єдиної точки зору щодо необхідності конфіскації заморожених активів Росії. Вашингтон продовжує вивчати таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Кілька високопоставлених чиновників вважають, що подібний крок підірве довіру до США як до надійної країни для інвестицій і зберігання активів в країні.

За словами одного чиновника, в адміністрації Байдена було небажання "прояснювати відносини між нами і європейцями щодо санкцій".

Вашингтон прагне знайти якусь точку дотику при аналізі того, чи може конфіскація російських коштів, наприклад, спонукати інші країни перевести свої резерви в інші валюти і не допустити їх потрапляння в руки Америки.

На думку представників американської адміністрації, вилучення активів РФ може підштовхнути центробанки інших країн переорієнтувати свої активи з доларів в інші валюти.

Деякі представники національної безпеки в адміністрації Байдена кажуть, що вони стурбовані тим, що, якщо переговори між Україною і Росією почнуться, не буде можливості запропонувати Москві істотне ослаблення санкцій після того, як резерви з її закордонних рахунків будуть виснажені.

Нагадаємо, ідея передачі заморожених російських активів для фінансування відновлення України активно обговорює в G7 і Євросоюзі. В Німеччині повідомили, що політично відкриті для ідеї конфіскації валютних резервів російського центрального банку.

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