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Адміністратора проросійської спільноти у Telegram засудили на 3 роки

Фото: Адміністратора проросійської спільноти у Telegram засудили на 3 роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У Дніпрі засудили комірника, який після початку війни в Україні почав підтримувати дії окупантів і публікував відповідні фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

Жовтневий районний суд Дніпра визнав винним місцевого жителя у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За матеріалами справи, чоловік після вторгнення росіян почав систематично публікувати відео та фото на підтримку дій окупантів у соціальній мережі "Вконтакте".

Також він створив спільноту у Telegram, став її адміністратором та почав публікувати такі фото та новини на підтримку війни проти України. У березні у Viber чоловік також збирав інформацію про дислокацію ЗСУ, місця розміщення блокпостів для передачі її ворогу. В цей же день його затримали правоохоронці.

Свою провину обвинувачений визнав, а суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі та змусив чоловіка сплатити 8 тисяч гривень витрат на експертизи.

Нагадаємо, що кулеметники "ЛНР" загриміли до в'язниці за обстріли позицій ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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