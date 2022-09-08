Адміністратора проросійської спільноти у Telegram засудили на 3 роки

Жовтневий районний суд Дніпра визнав винним місцевого жителя у посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За матеріалами справи, чоловік після вторгнення росіян почав систематично публікувати відео та фото на підтримку дій окупантів у соціальній мережі "Вконтакте".

Також він створив спільноту у Telegram, став її адміністратором та почав публікувати такі фото та новини на підтримку війни проти України. У березні у Viber чоловік також збирав інформацію про дислокацію ЗСУ, місця розміщення блокпостів для передачі її ворогу. В цей же день його затримали правоохоронці.

Свою провину обвинувачений визнав, а суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі та змусив чоловіка сплатити 8 тисяч гривень витрат на експертизи.