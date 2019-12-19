На адмімежі з окупованим Кримом відкрили сервісну зону

У четвер, 19 грудня, на тимчасовому контрольному пункті в’їзду-виїзду "Каланчак", що на межі Херсонської області та окупованого Криму, відкрили сервісну зону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

За даними міністерства, сервісна зона повинна покращити умови перетину адміністративної межі з окупованим Кримом, а також наданння адміністративних, транспортних та побутових послуг для громадян.

Однак, як зазначив віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба, пункт пропуску та сервісна зона є тимчасовими, адже, коли півострів буде деокупований, в їхніх функціях потреби більше не буде.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративній межі з окупованим Кримом відновили свою роботу після реконструкції. Робота КПВВ на адмінмежі з Кримом була відновлена 15 листопада.

Крім того, в Україні у 2020 році побудують і реконструюють 16 прикордонних пунктів пропуску. Планується будівництво та реконструкція пунктів пропуску "Ужгород", "Чоп", "Лужанка", "Ягодин", "Устилуг", "Могилів-Подільський", "Кучурган", "Рені", "Порубне", "Красноилск", "Бачівськ", "Нові Яриловичі".