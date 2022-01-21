На адмінмежі з Кримом військові тренувалися "Градами" протидіяти наступу

За інформацією відомства, бойові розрахунки реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" виконали завдання щодо придушення та знищення вогневих засобів, броньованої техніки та живої сили умовного противника.

Зокрема, реактивна батарея здійснила марш у район проведення тренувань, провела розгортання у бойовий порядок та виконала заходи щодо підготовки до стрільби та управління вогнем.

Зазначено, що під час навчань військові використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

У відомстві додають, що метою тактичних навчань реактивної батареї було злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами.