На адмінмежі з Кримом почали будувати нові КПВВ

На адміністративній межі з окупованим Кримом розпочалося будівництво двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) "Чонгар" та "Каланчак". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва в Facebook.

Як повідомив Гусєв, у п'ятницю, 20 вересня, у Херсонській області розпочалося будівництво нових КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". Він додав, що завершення будівництва нових пропускних пунктів планується до 15 листопада.

"Вже сьогодні почались роботи на об’єктах для вчасного та якісного виконання завдання президента Володимира Зеленського, який доручив завершити будівництво режимних зон нових КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" до 15 листопада", - написав глава Херсонської ОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі президента планують відкрити відновлений міст через річку Сіверський Донець в районі Станиці Луганської до 27 листопада. Згідно з графіком, до 11 жовтня через річку буде встановлено тимчасову переправу.

Також РБК-Україна писало, що на мосту в Станиці Луганській встановили веб-камеру для трансляції ремонтно-відновлювальних робіт, які там проводяться. Зображення з веб-камери транслюється на каналі Луганської обласної державної адміністрації.