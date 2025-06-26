Адель сбросила 45 кг: раскрыты 6 сенсационных секретов ее трансформации

Какой диеты придерживалась Адель?

Одним из главных столпов ее похудения стала так называемая сиртфуд-диета (Sirtfood Diet). Эта диета сосредоточена на продуктах, которые активируют белки под названием сиртуины (sirtuins) в организме. Сиртуины играют ключевую роль в регуляции метаболизма, старения клеток и воспалительных процессов.

К продуктам, богатым сиртуинами, относятся:

Зеленый чай

Гречка

Черный шоколад (с высоким содержанием какао)

Красное вино

Цитрусовые

Грецкие орехи

Оливковое масло экстра вирджин

Рукола, капуста кале, лук, петрушка

На ранних этапах диеты предполагается ограничение калорий (около 1000-1500 ккал в день) с акцентом на смузи с сиртфуд-ингредиентами и небольшие приемы пищи.

Позже разрешается более свободный, но все еще осознанный рацион. Эта диета помогла Адель не только сбросить вес, но и, по ее словам, улучшить общее самочувствие и уровень энергии.

Кардиотренировки и силовые упражнения

Похудение Адель не было бы возможным без значительного увеличения физической активности. Она отдавала предпочтение кардиотренировкам, которые помогают сжигать калории и улучшать работу сердечно-сосудистой системы. Это могли быть бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде или эллиптический тренажер.

Кроме того, певица включила в свою программу силовые тренировки. В отличие от распространенного мнения, силовые упражнения не делают женщин "громоздкими", а наоборот, помогают нарастить мышечную массу.

Мышцы, в свою очередь, сжигают больше калорий даже в состоянии покоя, что ускоряет метаболизм и способствует более эффективному снижению веса. Она работала с персональным тренером, что позволило ей правильно распределить нагрузку и избежать травм.

"Я надеюсь, что люди оценят тяжелую работу, которую Адель проделала, чтобы усовершенствовать себя только на пользу себе и своей семье. Она не похудела для того, чтобы выглядеть лучше. Она похудела не для того, чтобы заставить других чувствовать себя плохо. Она делает это для себя и для сына Анджело", - рассказывал об Адель ее тренер Пит Герачимо.

Адель после похудения (фото: instagram.com/adele)

Регулярные пешие прогулки

Одним из самых доступных, но в то же время эффективных инструментов в арсенале Адель стали ежедневные пешие прогулки. Она часто публиковала фотографии своих прогулок, показывая, как она наслаждается движением на свежем воздухе.

Ходьба - это отличный способ сжигать калории, улучшать настроение, снижать стресс и поддерживать общую активность, не перегружая суставы. Это также позволяет наслаждаться природой и уменьшать уровень кортизола, гормона стресса, который может способствовать набору веса.

Как похудела певица Адель (фото: instagram.com/adele)

Уменьшение потребления сахара и обработанных продуктов

Одним из важнейших шагов в трансформации Адель было резкое сокращение сахара и отказ от обработанных продуктов. Сахар, содержащийся в сладостях, газированных напитках, выпечке, является источником "пустых калорий", которые быстро превращаются в жир.

Обработанные продукты, такие как фаст-фуд, полуфабрикаты, содержат много трансжиров, натрия и искусственных добавок, что негативно влияет на метаболизм и способствует воспалению.

Переход на цельные, необработанные продукты - фрукты, овощи, белки, здоровые жиры - позволил ей контролировать калорийность, улучшить насыщение и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Психологическое благополучие и снижение стресса

Адель открыто говорила о том, что ее похудение было не только о физическом виде, но и о ментальном здоровье. Она развелась с мужем и переживала сложный период.

Физическая активность и изменение образа жизни стали для нее способом справиться со стрессом, тревогой и улучшить свое настроение. Занятия спортом известны тем, что способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья.

Осознание того, что она делает что-то хорошее для себя, значительно улучшило ее психологическое состояние, что, в свою очередь, положительно повлияло на процесс похудения. Часто именно хронический стресс является причиной переедания и набора веса.

Певица имеет прекрасную фигуру (фото: instagram.com/adele)

Адель не спешила за быстрыми результатами

Важно понимать, что трансформация Адель не произошла за один день. Это был процесс, который требовал последовательности и терпения. Она постепенно внедряла изменения, не пытаясь достичь всего сразу. Вместо резких и изнурительных ограничений, она сосредотачивалась на создании новых, здоровых привычек, которые стали частью ее повседневной жизни.

Именно постепенность и непоколебимая последовательность позволили ей не только сбросить вес, но и поддерживать результаты, избегая "эффекта йо-йо".