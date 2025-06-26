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Адель сбросила 45 кг: раскрыты 6 сенсационных секретов ее трансформации

Фото: Как певица Адель похудела на 45 килограммов (instagram.com/adele)
Автор: Людмила Жукова

Несколько лет назад певица Адель поразила всех своим похудением. Звезда сбросила целых 45 килограммов и показала невероятную силу воли.

РБК-Украина раскрывает 6 ключевых секретов, которые помогли Адель достичь феноменальной трансформации.

Какой диеты придерживалась Адель?

Одним из главных столпов ее похудения стала так называемая сиртфуд-диета (Sirtfood Diet). Эта диета сосредоточена на продуктах, которые активируют белки под названием сиртуины (sirtuins) в организме. Сиртуины играют ключевую роль в регуляции метаболизма, старения клеток и воспалительных процессов.

К продуктам, богатым сиртуинами, относятся:

  • Зеленый чай

  • Гречка

  • Черный шоколад (с высоким содержанием какао)

  • Красное вино

  • Цитрусовые

  • Грецкие орехи

  • Оливковое масло экстра вирджин

  • Рукола, капуста кале, лук, петрушка

На ранних этапах диеты предполагается ограничение калорий (около 1000-1500 ккал в день) с акцентом на смузи с сиртфуд-ингредиентами и небольшие приемы пищи.

Позже разрешается более свободный, но все еще осознанный рацион. Эта диета помогла Адель не только сбросить вес, но и, по ее словам, улучшить общее самочувствие и уровень энергии.

Кардиотренировки и силовые упражнения

Похудение Адель не было бы возможным без значительного увеличения физической активности. Она отдавала предпочтение кардиотренировкам, которые помогают сжигать калории и улучшать работу сердечно-сосудистой системы. Это могли быть бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде или эллиптический тренажер.

Кроме того, певица включила в свою программу силовые тренировки. В отличие от распространенного мнения, силовые упражнения не делают женщин "громоздкими", а наоборот, помогают нарастить мышечную массу.

Мышцы, в свою очередь, сжигают больше калорий даже в состоянии покоя, что ускоряет метаболизм и способствует более эффективному снижению веса. Она работала с персональным тренером, что позволило ей правильно распределить нагрузку и избежать травм.

"Я надеюсь, что люди оценят тяжелую работу, которую Адель проделала, чтобы усовершенствовать себя только на пользу себе и своей семье. Она не похудела для того, чтобы выглядеть лучше. Она похудела не для того, чтобы заставить других чувствовать себя плохо. Она делает это для себя и для сына Анджело", - рассказывал об Адель ее тренер Пит Герачимо.

Адель после похудения (фото: instagram.com/adele)

Регулярные пешие прогулки

Одним из самых доступных, но в то же время эффективных инструментов в арсенале Адель стали ежедневные пешие прогулки. Она часто публиковала фотографии своих прогулок, показывая, как она наслаждается движением на свежем воздухе.

Ходьба - это отличный способ сжигать калории, улучшать настроение, снижать стресс и поддерживать общую активность, не перегружая суставы. Это также позволяет наслаждаться природой и уменьшать уровень кортизола, гормона стресса, который может способствовать набору веса.

Как похудела певица Адель (фото: instagram.com/adele)

Уменьшение потребления сахара и обработанных продуктов

Одним из важнейших шагов в трансформации Адель было резкое сокращение сахара и отказ от обработанных продуктов. Сахар, содержащийся в сладостях, газированных напитках, выпечке, является источником "пустых калорий", которые быстро превращаются в жир.

Обработанные продукты, такие как фаст-фуд, полуфабрикаты, содержат много трансжиров, натрия и искусственных добавок, что негативно влияет на метаболизм и способствует воспалению.

Переход на цельные, необработанные продукты - фрукты, овощи, белки, здоровые жиры - позволил ей контролировать калорийность, улучшить насыщение и обеспечить организм необходимыми питательными веществами.

Психологическое благополучие и снижение стресса

Адель открыто говорила о том, что ее похудение было не только о физическом виде, но и о ментальном здоровье. Она развелась с мужем и переживала сложный период.

Физическая активность и изменение образа жизни стали для нее способом справиться со стрессом, тревогой и улучшить свое настроение. Занятия спортом известны тем, что способствуют выработке эндорфинов - гормонов счастья.

Осознание того, что она делает что-то хорошее для себя, значительно улучшило ее психологическое состояние, что, в свою очередь, положительно повлияло на процесс похудения. Часто именно хронический стресс является причиной переедания и набора веса.

Певица имеет прекрасную фигуру (фото: instagram.com/adele)

Адель не спешила за быстрыми результатами

Важно понимать, что трансформация Адель не произошла за один день. Это был процесс, который требовал последовательности и терпения. Она постепенно внедряла изменения, не пытаясь достичь всего сразу. Вместо резких и изнурительных ограничений, она сосредотачивалась на создании новых, здоровых привычек, которые стали частью ее повседневной жизни.

Именно постепенность и непоколебимая последовательность позволили ей не только сбросить вес, но и поддерживать результаты, избегая "эффекта йо-йо".

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В материале использованы следующие источники: Daily Mail, Marie Claire, Marie Claire, Viva.

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АдельпохудениеЗдоровое питание