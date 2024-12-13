Адаптация прайс-кепов к стандартам ЕС может прекратить отключения электроэнергии, - эксперт

"Нужно прайс-кэпы, то есть предельные цены на электрическую энергию приводить к директиве Европейского союза соответствующей", - подчеркнул эксперт.

По его словам, текущая ситуация с прайс-кэпами создает значительные препятствия для импорта электроэнергии, который мог бы решить проблему дефицита и прекратить действие графиков почасовых отключений.

"Мы имеем ситуацию, когда у нас огромный дефицит электрической энергии, есть возможность импортировать электрическую энергию, чтобы прекратить графики почасовых отключений. Мы можем уже сейчас их прекратить, да? Но мы не можем ими воспользоваться, потому что регулятор не может принять определенные соответствующие нормативные акты из-за бюрократии", - пояснил эксперт.

Он добавил, что увеличение импорта электроэнергии с 20% до 80% могло бы устранить необходимость почасовых отключений.

"Из-за этих нелепых действий этого регулятора мы сидим все в почасовых графиках отключений. То есть, если бы импорт использовался не на 20%, а хотя бы на 80%, то практически бы почасовых отключений не было ни на прошлой неделе, ни сейчас, ни на следующей", - сказал Омельченко.

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке. Во время обсуждений вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) заявил, что прайс-кэпы блокируют импорт и препятствуют свободной торговле на энергетическом рынке.