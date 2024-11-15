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Acura представила самый маленький кроссовер ADX

Фото: Acura представила самый маленький кроссовер ADX: цены и характеристики (acuranews.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Acura показала самый маленький кроссовер в модельной линейке бренда. Новинка предназначена для рынка Северной Америки. Новый ADX позиционируется как SUV начального уровня и премиальный аналог Honda HR-V с полным приводом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Acura.

В салоне ADX повторяет HR-V: та же 10,2-дюймовая цифровая приборная панель и тот же девятидюймовый экран мультимедийной системы по центру. Машина поддерживает Wi-Fi со связью стандарта 5G, а также сервисы Google и голосовой помощник Alexa.

В список оснащений входят аудиосистема Bang & Olufsen с 15 динамиками, 10 подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, функция вентиляции для передних кресел, панорамная крыша и комплекс активных систем безопасности.

Кроссовер приводится в движение турбированным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Мотор развивает 203 лошадиные силы и работает в паре с вариатором. Главными конкурентами модели на американском рынке станут Lexus NX, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.

Цены пока не объявлены, однако, по предварительным данным, обойдется новинкам примерно в 35 тысяч долларов.

 

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AcuraАвтомобильный рынок