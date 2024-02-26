ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ACC рассказали, что поможет американскому бизнесу в Украине после 2 лет войны

Понедельник 26 февраля 2024 13:57
UA EN RU
В ACC рассказали, что поможет американскому бизнесу в Украине после 2 лет войны Фото: в ACC рассказали, что нужно американскому бизнесу в Украине после 2 лет войны (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Эффективная судебная реформа, усиление национальной безопасности и ослабление валютных ограничений, в частности разрешение на репатриацию дивидендов и выплату процентов по внешним кредитам - необходимые решения, которые помогут работе бизнеса в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Американской торговой палаты (ACC).

ACC провела опрос среди предпринимателей, чтобы оценить состояние бизнеса в Украине после двух лет полномасштабного вторжения и определить критические вызовы для бизнес-сообщества в 2024 году.

Согласно опросу бизнес-сообщество считает, что правительство должно имплементировать реальную и эффективную судебную реформу, обеспечить четкую и прозрачную процедуру бронирования и усилить национальную безопасность страны, чтобы существенно помочь бизнесу в Украине в 2024 году.

Кроме того, работе бизнеса значительно поможет смягчение валютных ограничений по репатриации дивидендов и/или выплате процентов по внешним кредитам. Отмечается, что в опросе приняло участие 125 руководителей и топ-менеджеров компаний-членов палаты. 76% респондентов – руководители компаний.

"Несмотря на трудности, вдохновленные отважными защитниками, бизнес-сообщество продолжает работать и верить в Украину, поддерживая экономику, платя налоги и создавая рабочие места для украинцев", - заявил Андрей Гундер, президент Американской торговой палаты в Украине.

Напомним, ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Валютный рынок Бизнес
NEWS
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
Украинские военные отошли от села Ласточкино, - ВСУ
DAILY
Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Санкции США против банков и финкомпаний России: будет ли новый пакет ограничений эффективным