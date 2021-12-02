Academy DTEK презентувала інноваційний формат навчання дорослих

Academy DTEK презентувала унікальний формат, який не має аналогів на ринку освітніх послуг в Україні. Він об’єднує освітню, розважальну та технологічну галузі, що підвищує ефективність навчання.

Головна особливість - це залучення учасника навчання у процес як головного героя, рішення якого безпосередньо впливають на результат та сюжет.

Ще одна перевага - це практичне пропрацювання отриманих знань, оскільки за основу сюжету взяті реальні бізнес-кейси. У процесі ви можете звертатися за порадами до експертів, читати методичний матеріал, використовувати запропоновані підказки і проходити тести.

Таким чином, ви отримуєте можливість не тільки дізнатися нову для вас інформацію теоретичного характеру, а й відразу перевірити її на практиці.

За результатами навчання учасник отримує рекомендації подальшого розвитку навичок, які він може виконувати як самостійно, так і разом із колегами під керівництвом наставника та експертів Academy DTEK.

Наразі всі бажаючі можуть пропрацювати навички системного мислення, управління проєктами, орієнтації на результат, командної роботи, комунікації та клієнтоорієнтованності у такому форматі. Наступного року Академія планує доповнити портфоліо розвитком інноваційності, впровадженням змін, організацією діяльності та іншими.

"Academy DTEK формує освітню екосистему, яка дає змогу всім бажаючим розвиватися як професійно, так і особистісно протягом усього життя. Ми бачимо, що на навчальний процес зараз найбільше впливають три фактори - демократизація інформації (синдром інформаційної втомленості), лінощі (нормальний біологічний механізм збереження ресурсів, коли немає загрози) та обмеженість у часі (у дорослих залишається лише 1% часу у своєму активному робочому житті на навчання). Щоб подолати ці виклики ми фокусуємося на нестандартних інтерактивних форматах. Вони мають зацікавити людей у процесі навчання, підвищити рівень засвоюваності інформації та мотивувати до подальшого заглиблення у тему. Підхід у навчанні, що передбачає проживання досвіду, допомагає не лише створювати нові нейронні зв’язки, а й посилювати і закріплювати їх", - зазначила ректор Academy DTEK Валерія Заболотна.

Academy DTEK - відкрита освітня платформа, яка понад 10 років надає актуальні інноваційні знання співробітникам групи компаній ДТЕК, іншим бізнесам, державі та суспільству.