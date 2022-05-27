Абсолютний демарш. Депутати Примор'я вимагають від Путіна вивести війська з України

"Ми розуміємо, що якщо наша країна не припинить військову операцію, то сиріт в нашій країні стане ще більше", - зачитав член фракції КПРФ Леонід Васюкевич звернення чотирьох депутатів-комуністів.

Повідомляється, що заява викликала обурення в регіональному парламенті. Зокрема, губернатор Олег Кожем'яко закликав "вивести із залу" комуністів Леоніда Васюкевича і Геннадія Шульгу.

"Ці дії паплюжать російську армію і наших захисників, які стоять у боротьбі з нацизмом. Зрадник", - заявив губернатор.

У підсумку обох комуністів позбавили права голосу на сьогоднішньому засіданні законодавчих зборів. Лідер місцевої фракції КПРФ Анатолій Долгачов зазначив, що заява була неузгодженим "абсолютним демаршем".