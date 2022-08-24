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Абсолютна більшість українців упевнені в перемозі: скільки буде потрібно часу

Фото: виставка розбитої техніки окупантів на Хрещатику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У серпні абсолютна більшість респондентів (93%) впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії. Ця цифра майже не змінилася з початку березня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, не вірять у перемогу 1% респондентів.

Вважають, що для перемоги потрібно більше року, 20% опитаних, півроку - рік - 40%.

Вірять у перемогу за кілька місяців 20% опитаних, за кілька тижнів - 4%, за тиждень - 1%.

Вагалися з відповіддю 14% респондентів.

Опитування проведено 17-18 серпня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, за даними опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, в серпні 2022 року більшість опитаних (55%) кажуть, що перемогою можна буде вважати вигнання російських військ з усієї території України і відновлення кордонів станом на січень 2014 року. Ще 20,5% навіть більш радикальні - перемогою у війні для них буде знищення російської армії і сприяння повстанню/розпаду всередині Росії.

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